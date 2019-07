Recibe Adolfo Roval el Grand Prix Fundación Alicia Alonso

La Habana, Cuba. – El maestro Adolfo Roval, Premio Nacional de Danza 2019 y una de las figuras más destacadas del Ballet Nacional de Cuba, recibió el Grand Prix Fundación Alicia Alonso, de Madrid, reconocimiento que se otorga por primera vez.

El acto de entrega tuvo lugar en el Teatro Tomás y Valiente, de Fuenlabrada, durante la gala de graduación del curso académico 2018-2019 del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso.

Alberto García Castaño, director del Instituto adscripto a la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, entregó el Premio a uno de los profesores insignes y más queridos del centro de altos estudios.

Durante más de 20 años, el maestro Roval se desempeñó como bailarín de carácter, maitre, profesor de pantomima aplicada a la danza e Historia de la danza en la institución española que lleva el nombre de la legendaria bailarina cubana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.