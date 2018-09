Realizarán Surimagen 2018 en Cienfuegos

La VI edición del Festival del Audiovisual Surimagen transcurrirá en Cienfuegos, del 14 al 18 de noviembre, con carácter competitivo, y a los efectos esenciales de respaldar la producción del documental y otras expresiones audiovisuales en Cuba.

Arelys Marrero, especialista principal del Centro Provincial de Cine de Cienfuegos, expuso que el certamen tiene el objetivo de promover y reconocer la creación del audiovisual, y propiciar el intercambio entre realizadores, críticos e investigadores y profesionales del medio.

Marrero manifestó que Surimagen 2018 cuenta asimismo entre sus propósitos por convertir en protagonista y participante esencial al público en general, y en agente inclusivo en el consumo del audiovisual contemporáneo.

El evento está dedicado al bicentenario de Cienfuegos, al centenario del natalicio de Benny Moré y a las ocho décadas de la Orquesta Aragón.

