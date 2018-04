Realizarán en Granma festival en homenaje a Sindo Garay

Granma, Cuba.- El Festival de Música Popular Sindo Garay, en homenaje a ese destacado trovador, tendrá lugar del 10 al 12 de abril, en Granma, con la participación de compositores e intérpretes de diferentes regiones del país.

Luis Ballester Acosta, presidente del Comité Organizador del evento, refirió que en su XX edición el encuentro tiene como objetivos principales resaltar las figuras de Garay y de Carlos Puig Premión, reconocido músico bayamés fallecido recientemente.

Añadió que al certamen, concebido para estimular la creación musical cubana, se presentaron más de 50 obras, de las cuales fueron seleccionadas 14 piezas musicales de Ciego de Ávila, y de los municipios de Bayamo y Manzanillo, en Granma.

Ballester Acosta señaló que dentro del festival de música popular se efectuarán tres galas en el teatro Bayamo, en las cuales serán presentadas las obras en concurso.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.