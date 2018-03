Realizará NG La Banda gira por varias provincias

La Habana, Cuba. – El 12 de abril próximo José Luis Cortés, el Tosco, fundador y líder de la agrupación NG La Banda, emprenderá una gira por varias provincias que comenzará por Camagüey, y lo llevará también a Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara.

En conferencia de prensa, este miércoles, el músico dijo que ese recorrido satisface sus más caros anhelos de llevar su música a comunidades cubanas para que sus pobladores disfruten con canciones genuinamente populares.

Además, como parte del programa para festejar los 30 años de NG La Banda, el 31 de marzo, brindará un concierto en La Piragua, donde compartirá el escenario con Manolito Simonet y su Trabuco e Isaac Delgado.

José Luis Cortés, el Tosco y NG La Banda se presentarán también el 7 de abril en el teatro América, de La Habana, y comentó que mucho le gustaría actuar en el barrio El Condado, de la ciudad de Santa Clara.

