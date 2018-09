Realizan taller sobre vida y obra de Vilma Espín

Como parte del programa conmemorativo por el aniversario 70 del ingreso de Vilma Espín a la Universidad de Oriente, se realizó este miércoles una Taller sobre Vida y Obra de la Heroína en salones del Memorial que lleva su nombre en Santiago de Cuba.

Estudiantes y profesores del centro universitario, junto a combatientes, trabajadores del Memorial e integrantes de la Cátedra Género y Sociedad participaron en el evento bajo la lema: Vilma, setenta años de eterna presencia.

La combatiente ingresó en la Universidad de Oriente un 25 de septiembre en la Escuela de Ingeniería Química- Industrial, por tales motivos la comunidad universitaria y el pueblo santiaguero festejan la efeméride.

Vilma Espín fue una estudiante integral, etapa donde desarrolló su lucha revolucionaria contra la tiranía batistiana y siempre manifestó el orgullo de ser graduada en esa Universidad.

