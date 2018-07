 Radio Reloj: una marca en la Cultura Nacional

Con el tic-tac a cada minuto de la vida de Cuba, Radio Reloj celebra hoy sus 71 años cumpliendo el objetivo de mantener informado al pueblo y acompañar la Revolución.

Sin olvidar el legado de los que antecedieron a las nuevas generaciones de periodistas y locutores, la instantaneidad de la noticia sigue siendo el principal reto, ahora desde las plataformas digitales que hacen de la emisora un multimedio.

El canal de información continua más antiguo del mundo tiene el desafí­o de fortalecer la comunicación institucional, la interacción con sus públicos y salvaguardar la memoria histórica de sus espacios Enfoque y Revista Semanal.

Insertada en la Radio Cubana, Radio Reloj cumple 71 años orgullosa de marchar junto a la Patria, y aspira a mantener la calidad que la hace acreedora de ser parte de la vida de los cubanos como una marca de la Cultura Nacional.

Por Liuba Moreno.

