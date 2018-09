Radio Angulo se alza con Gran Premio

El programa El Camino está en la Fé de los realizadores Yulianny Ramos y Eduardo Aballe de la emisora Radio Angulo en Holguín, se alzó con el Gran Premio del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam clausurado anoche en Santiago de Cuba.

Compitiendo entre 75 obras de realizadores noveles de emisoras del país, el jurado del evento resaltó el impacto comunicativo y resultados estéticos del programa que aborda las tradiciones religiosas de una localidad holguinera.

En la actividad final del Lloga in Memoriam dedicado este año a los programas musicales y el patrimonio sonoro, se entregó el premio especial al joven Oscar Quintana con la obra Clara Luces, de la santiaguera Radio Siboney.

En la clausura del festival, la Asociación Hermanos Saiz otorgó la distinción Maestro de la Radio, a Iván Clavería y a Guillermo Vilar.

