Quinteto Ventus Habana, 15 años en concierto

El quinteto de viento Ventus Habana, dirigido por la fagotista Alina Blanco Puentes, celebrará mañana sábado el aniversario 15 de su fundación, con un concierto a las 6 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís.

La directora del conjunto femenino, dijo que la agrupación se ha caracterizado por acercarse, además de a la música clásica universal, a los sonidos tradicionales cubanos.

Blanco Puentes, informó que tendrán de invitado a Barbarito Torres en el laúd, con quien colaboraron en la grabación de un CD-DVD del artista, y el resultado de dicho trabajo en conjunto será exhibido al público por primera vez en esta presentación.

La agrupación femenina contribuye anualmente con la familiarización de los niños del centro histórico capitalino con los instrumentos musicales y sus sonoridades, en el marco del proyecto de verano Rutas y Andares.

