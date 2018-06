Proyecto de arte naif santiaguero nominado a Premio Internacional

El proyecto sociocultural Bayate, ruta para una historia, fue nominado al premio que, en el apartado de impacto comunitario, concederá la XV Feria Internacional de Arte Popular, del 13 al 15 de julio en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.

Gabriel Soler, promotor de Bayate, en Santiago de Cuba, dijo que es la tercera nominación a ese lauro, lo cual ha sido recibido con gran satisfacción por los pintores miembros del proyecto.

Refirió que durante la edición 38 del Festival del Caribe, y el 5 de julio, los artistas peruanos Juan Pedro Pulache y Víctor Rival presentarán una exposición que tendrá lugar en el estudio-taller-galería de arte naif Bayate.

Resaltó que se inauguró el Salón de Plástica Infantil, en el cual los niños participantes en los talleres del proyecto Bayate mostraron 75 obras, procedentes de centros escolares.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.