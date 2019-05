Próximamente en la UNEAC homenaje a Teresita Junco

El próximo jueves 30 de mayo, a las 4 de la tarde en la Sala Villena de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, se ofrecerá un homenaje a la memoria de la pianista y pedagoga Teresita Junco Reyna, en el décimo aniversario de su muerte.

En el concierto se presentarán destacados alumnos de piano, pertenecientes a las escuelas de música en los niveles Elemental y Medio, con obras de reconocidos compositores cubanos.

Como parte de la actividad también participarán prestigiosos profesores y pianistas de nuestro país, quienes intercambiarán con el público acerca de la impronta artística de esa personalidad de la cultura.

