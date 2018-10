Presentarán libro esencial sobre la Guerra Grande

La Habana, Cuba. – El libro Iconografía de la Guerra de los Diez Años, 1868-1878, de los autores Manuel Moreno y Zoila Lapique, por ediciones Boloña, se presenta este fin de semana en el Sábado del Libro, en La Habana.

El texto constituye una reconstrucción gráfica de la primera etapa de lucha por la independencia de Cuba, conocida como la Guerra de los Diez Años o Guerra Grande, acontecimiento histórico del cual celebraremos 150 años el 10 de Octubre.

La publicación la encabeza el Escudo de la República de Cuba en Armas, y es texto de obligada consulta para los que se interesan por la rica historia de Cuba.

Más de cien grabados ilustra el libro Iconografía de la Guerra de los Diez Años, 1868-1878, que se presenta en el Sábado del LIbro, a las 11:00 de la mañana en la Calle de Madera, en La Habana Vieja.

