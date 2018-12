Presentarán hoy filme de Arturo Sotto en Festival de Cine

El filme Nido de mantis, del realizador cubano Arturo Sotto será presentado esta tarde en el 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en la Sala Taganana del Hotel Nacional de Cuba.

La película, estrenada el 20 de octubre pasado, cuenta la historia de un triángulo amoroso que termina fatalmente con la muerte de los tres implicados y la presunta culpable.

Esta jornada del Festival de Cine de La Habana acoge también en la Sala Taganana, un conversatorio con la productora mexicana Bertha Navarro, Coral de Honor de esta edición 40 por su contribución a la cinematografía del continente.

Dentro del programa de este lunes, a las 5 de la tarde, en la Sala Che Guevara de Casa de las Américas, habrá un momento especial en la apertura de Casa Tomada, con la presentación de la conferencia Los retos del cineasta como intelectual en las Américas hoy.

