Presentan libro Tiempos de Definiciones en Villa Clara

Villa Clara, Cuba.- Con la presencia de estudiantes de la Universidad Central de Las Villas y de la Universidad Médica de Villa Clara, se presentó el libro Tiempos de Definiciones del periodista Wilmer Rodríguez Fernández.

José Fulgueiras, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara, destacó que es una obra que permite acercarse a los procesos acaecidos en Cuba en el peri los años de 1945 y 1965.

Fulgueiras señaló que la obra refleja la visión desprejuiciada del hoy reportero del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, quien trata en sus páginas los principales momentos del movimiento estudiantil cubano del período analizado.

Rodríguez Fernández expresó que este libro intenta acercarse a hechos de los primeros años de la Revolución de situaciones en las que los entrevistados hablan de sus experiencias y compromiso político.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.