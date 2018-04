Presentan libro en Bayamo

Bayamo, Cuba.- En la penúltima jornada de la Feria internacional del Libro en Bayamo, se presentó el libro, Hasta Siempre Fidel, del Sello Editorial de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, presentó el texto que tiene en la cubierta una impresión a relieve de los grados del comandante, va desde el estremecedor mensaje de Raúl el 25 de noviembre de 2016 hasta la descripción del homenaje que inició el pueblo santiaguero en Santa Ifigenia.

Al cierre de esta tarde en la bayamesa Plaza de la Revolución, se clausura la Feria del Libro en la capital de Granma, que dispuso más de 100 mil textos sobre diversas temáticas de gran aceptación popular.

Gran número de escritores residentes en Granma e invitados de otras provincias asisten a la Feria del Libro en Bayamo, y departen con lectores de ese territorio oriental.

