Presentan en Feria de Artemisa obra de escritora invidente

Artemisa, Cuba.- En la Feria Internacional del Libro, en Artemisa, la escritora invidente Gilda Guimeras presentó su obra titulada Quién llega a los andenes.

En ese texto poético, que fue recibido con éxito en el evento realizado en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, la autora expone diversas apreciaciones a través de sus viajes por la vida.

Durante el encuentro el profesor José Alberto Díaz, destacó que con Quien llega a los andenes Gilda obtuvo un premio en el concurso Tiflos, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Gilda Guimeras presentará también su obra el 31 de marzo, Día del Libro Cubano, en el centro cultural recreativo de la Asociación Nacional del Ciego de Artemisa y en la edición guantanamera de la Feria, prevista del 11 al 15 de abril próximos.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.