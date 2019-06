Presentan en Cuba texto sobre pensamiento económico del Che

La Habana, Cuba.- El libro El pensamiento económico del Che, del escritor cubano Carlos Tablada, es la propuesta literaria del espacio de promoción Sábado del Libro que tiene lugar hoy en La Habana.

Publicado por la Editorial Ciencias Sociales y la Casa Editorial Ruth, la presentación tendrá lugar a las 11 de la mañana en la llamada Calle de Madera de la Plaza de Armas, ubicada en el centro histórico de la ciudad.

A juicio de algunos analistas, el texto deviene pieza imprescindible para adentrarnos en las honduras polémicas de la historia del socialismo cubano y en las aportaciones que el argentino Ernesto Guevara hizo a dicho proceso.

De acuerdo con las estadísticas, del material se han hecho más de 30 ediciones y DOS reimpresiones en una decena de países, incluido Cuba que en esta ocasión rinde homenaje a Guevara justo a 91 años y un día de su natalicio.

