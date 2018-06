Prepara Ciego de Ávila ciclos de cine para el verano

Ciego de Ávila, Cuba.- Cuando la etapa veraniega está por comenzar en Ciego de Ávila se diseña una programación para las carteleras de las salas de cine del territorio, como una de las propuestas para los amantes del séptimo arte en pantalla grande.

Fidel Montes Figueroa, especialista del Centro Provincial de Cine, dijo que comenzarán las exhibiciones el dos de julio y durante todo ese mes mantendrán ciclos dedicados a diversos géneros cinematográficos.

Cada martes en la sala Carmen de la localidad capital de la provincia se exhibirá la Cinemateca de Cuba con películas que han marcado hitos en diferentes épocas como Amadeus, Ghandi y La ópera del malandro, entre otras, precisó.

A propósito del Mundial de Fútbol, hasta el 15 de julio se transmiten los partidos en el cine Carmen, una suerte de estreno de la instalación que permaneció cerrada durante casi dos años por labores constructivas.

