Por sus valores excepcionales para la música cubana, el Comité del Premio Cubadisco acordó entregar un lauro especial extraordinario a la cantautora Liuba María Hevia, por sus 35 años de vida artística y su obra fonográfica y autoral.

En la Gala de Premiación que se realizará el día 29, en el teatro Astral se entregarán además galardones especiales a 13 fonogramas y audiovisuales.

Entre ellos están los discos Omara siempre; Sinfonía cubana de Alfredo Diez Nieto; Legado, de Formell y los Van Van; La Trovuntivitis: 20 años y el documental Privilegio de origen, sobre Ever Fonseca.

Otros Premios Especiales Cubadisco se confirieron a las obras Los tres valores, de Eusebio Leal y De amor a La Habana, Documental Leal al tiempo, por los 500 años de la fundación de la capital cubana.

Charanga y congas bejucaleñas; Trasmisión en la erita meta y Colección editorial D’Campo son premios especiales a la investigación musicología, e igualmente fueron laureados la obra fonográfica dedicada a los niños por la EGREM e ICAIC, así como los productos Cantándole al sol y Colba y sus historias.

La Gala de nominados a los premios Cubadisco prosigue ahora en el hotel Trip Habana Libre, con el anuncio de los aspirantes en 34 categorías.

