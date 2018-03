Premio Nacional de Música para El Tosco

El flautista, compositor y pedagogo José Luis Cortés, El Tosco, uno de los instrumentistas más notables de la música cubana, recibió este sábado el Premio Nacional de Música 2017 por sus contribuciones al desarrollo y la expansión de la música cubana.

En una ceremonia celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes, el fundador de la orquesta NG La Banda recibió el premio de manos de la presidenta del Instituto Cubano de la Música, la musicóloga Marta Bonet, y la viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado.

El jurado, integrado por Digna Guerra, Adalberto Álvarez, César Pedroso, Beatriz Márquez y Juan Piñera, reconoció en El Tosco los valores de una extensa trayectoria marcada por su virtuosismo.

El Tosco, tras recibir el galardón, llamó a los medios a prestarle mayor atención a la música cubana para permitirle al público escuchar las sonoridades que identifican a Cuba en el mundo.

