El Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución recibirá el próximo Lunes 18, a las diez de la mañana, el Concierto Homenaje a la Heroína Vilma Espín, con motivo del aniversario de su fallecimiento.

Jóvenes de la academia Mariana de Gonich, dirigida por el maestro Hugo Oslé, tendrán a su cargo ese concierto In Memoriam donde se interpretarán obras patrióticas, latinoamericanas y del repertorio cubano.

El Concierto Por Siempre Vilma fue estrenado por ese proyecto de jóvenes cantantes hace diez años en el Salón de los Vitrales del Memorial de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba.

Vilma Espín, Heroína de la República de Cuba y presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, falleció el 18 de junio de 2007, en La Habana, debido al agravamiento de una enfermedad que la aquejaba desde hacía algún tiempo; sus restos descansan en el Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País, en Santiago de Cuba.

