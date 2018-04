La Habana, Cuba. – La Academia de Canto Mariana de Gonich, en su décimo aniversario, realizará este sábado a las 03.00 de la tarde, en el Museo de la Revolución, en La Habana, un concierto de homenaje a la fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, para celebrar los 88 años de su natalicio.

Por siempre Vilma es el nombre de la cantata que contempla canciones insignes del patrimonio musical cubano como Las Claves, La Bayamesa, El Mambí, y Cabalgando con Fidel, entre otros temas.

El público asistente al homenaje en el Museo de la Revoluciòn a la eterna heroína disfrutará del estreno de la obra Déborah, la santiaguera, del compositor Rafael Espín y de las actuaciones especiales de Zenaida Armenteros y Farah Marìa.

Escuchar la Academia de Canto Mariana de Gonich es un acto de fe y veneración a la Patria, dijo en una ocasión el Historiador de La Habana, Eusebio Leal al escuchar la comunión de voces dirigidas por el maestro Hugo Oslé.

