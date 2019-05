Pianista japonesa ofrecerá concierto en La Habana

Para celebrar los 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Japón, la renombrada pianista Mine Kawakami ofrecerá un concierto mañana a las 6 de la tarde y con entrada libre, en la Sala Ignacio Cervantes del Palacio de los Matrimonios del Paseo del Prado.

Conocida como «la pianista del alma» por los matices de las melodías sensoriales que interpreta, la también compositora ofrecerá un programa con 7 obras, entre ellas una dedicada a Hasekura Tsunenaga, el primer samurai que viajó a Cuba en 1614.

Aunque su formación es académica, Mine Kawakami asimila también las sonoridades que van de la música tradicional japonesa al jazz latino y los ritmos cubanos.

Con el maestro Chucho Valdés se ha presentado en La Habana y en Madrid para mostrar su versatilidad y la exquisitez de su arte, que ahora vuelve a traer a los cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.