Película Un traductor en salas de cine de Cuba

La Habana, Cuba. – La película cubano-canadiense Un traductor, llega a las salas de cine de todo el país, como parte del programa del Festival de Cine de Verano, que se extiende hasta el 1ro de septiembre.

El filme, dirigido por los hermanos Rodrigo y Sebastián Barriuso, fue estrenado en Cuba durante el 40 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, con buena aceptación por parte del público y la crítica especializada.

La cinta cuenta con un elenco internacional, en el que destacan las actuaciones del brasileño Rodrigo Santoro y de los cubanos, Eslinda Nuñez, Jorge Molina y Osvaldo Doimeadiós.

Un traductor se desarrolla en La Habana de finales de la década de los 80, cuando en Cuba se recibieron cientos de niños, de la entonces Unión Soviética, para ser tratados por la exposición a la radiación resultante del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania.

