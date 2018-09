Un pase experimental en Arte-Continua del Barrio Chino de La Habana

Este viernes 28 de septiembre a las 7:00 pm, el Centro Arte-Continua invita por segunda ocasión a disfrutar de un espacio multisensorial entre la exposición “¿Cómo está el agua?” y las sesiones de escucha “¡PASE!”, siglas de Poesía, Arte, Sonido Experimental.

Como protagonistas ocasionales Ricardo Sarmiento y Alejandro de la Torre presentarán “Reflexión”, un paréntesis musical que contiene video–mapping, en fusión con la muestra instalada donde se reúnen obras de nueve artistas cubanos.

Arte-Continua, ubicada en las calles Rayo y Zanja en el barrio chino de La Habana, extenderá el ciclo hasta el 9 de noviembre con sesiones dinámicas. Encuentros de “escucha” para reflexionar sobre lo que captamos con el oído mediante un desplazamiento de los tradicionales aristas de la poesía y el sonido.

Además la galería invita a coloquios junto a los autores de la plástica todos los miércoles a las 6:00 pm, citas no solo discursivas, sino expositoras mediante audivisuales que orbitan sobre los conceptos materializados.

Poesía, Arte, Sonido Experimental y “¿Cómo está el agua?” se entrelazan como opción diferente para el goce artístico, quebrando fronteras y llamándonos a reflexionar sobre esencias de la vida, obviadas ante la rutina.

Viernes 28 septiembre: Alejandro de la Torre (Dela) y Ricardo Sarmiento. “Reflexión” 7:00 pm

Viernes 12 octubre: Esteban Bruzón y Luis López-Chávez. “Eye movements can direct the sound” 4:30 pm

Viernes 26 de octubre. Bailada Tropical. “Cañas y Palmas” 4:00 pm

Viernes 2 y Sábado 3 noviembre. Sunlay Almeida. “En la ruta de Fluxus” viernes 2:00 pm/ sábado 11:00 am

Viernes 9 noviembre. Viviana Ramos y Martica Minipunto. “La última ópera china” 2:00 pm

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.