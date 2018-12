Parrandeando en San Juan de los Remedios (+Fotos)

En el Museo de las Parrandas de Remedios: primer museo de Arte Popular en Cuba se desarrolló el 14 de diciembre un interesante encuentro entre todos los presidentes de los barrios parranderos de todas las comunidades del centro de la isla donde se realizan estos festejos que fueron declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los parranderos se refirieron a la necesidad de que los fuegos artificiales puedan fabricarse en cada demarcación. Porque se retome la tradición de la pirotecnia y que esta se vuelva a heredar de generación en generación.

También abogaron por que pueda llegar a concretarse una empresa que se responsabilice con la realización de las Parrandas, que puede ser, incluso, de carácter regional y tenga bajo su jurisdicción la realización de todas las parrandas de la región central.

También los parranderos ratificaron su compromiso de amor con estas fiestas que surgieron en Remedios en 1820 y se fueron extendiendo poco a poco a casi una veintena de comunidades de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

El 14 de diciembre tuvo lugar, en Remedios, el acto oficial de declaración de las Parrandas de la Región Central de Cuba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante todo el día hubo exhibiciones de los estandartes y otros símbolos de cada barrio, en los alrededores del parque de Remedios. Y en la noche, después del acto oficial, se lanzaron, simbólicamente, algunos fuegos artificiales y desfilaron, en una armonía peculiar, los piquetes y congas de cada barrio parrandero.

Gladys Collazo, Presidenta del Consejo de Patrimonio Cultural de Cuba, se refirió a la significación de las Parranda, de la cual, dijo, es una festividad profundamente popular organizada por y para el pueblo, que se convierte en un espacio en el que confluyen el diálogo cultura, el respeto a la identidad y diversidad de cada barrio.

En la madrugada del 16 de diciembre, se realizó en Remedios la parranda chiquita, una fiesta que se ha dado en llamar también la parranda de los Remedianos, pues a diferencia de la del 24, este suele ser disfrutada mayormente por los residentes en la Octava Villa.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.