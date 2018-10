Otorgan Premio de Poesía Ciudad del Che

El Premio de Poesía del Concurso Literario Ciudad del Che, convocado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara, fue entregado al escritor santaclareño Otilio Carvajal.

El poema de su autoría Buzón de quejas y súplicas para el Che Guevara, resultó el seleccionado por sus valores literarios y éticos, al vincular la figura del cubano-argentino con los momentos actuales, con un discurso sobre su visión del hombre nuevo y el de estos tiempos, y la necesidad de que los niños y jóvenes sientan más al legendario guerrillero.

En la categoría de Becas de Creación, el Concurso Literario Ciudad del Che premió los proyectos Los versos que Martí tradujo, del periodista y escritor Yamil Díaz, y Los puentes rotos de Nueva York, del narrador Amador Hernández

El concurso en homenaje al Che, tiene como objetivo divulgar su vida y obra y estimular la creación literaria.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.