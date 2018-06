Otorgan Premio Nacional del Humor

La Habana, Cuba. – El Premio Nacional del Humor 2018, fue otorgado este jueves al actor Octavio Fernández Churrisco, y al caricaturista Pedro Méndez, como reconocimiento a una vida dedicada por entero al desarrollo del humorismo en Cuba.

Luis Enrique Kike Amador Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, informó a la prensa que el lauro será oficialmente entregado a las 09:00 de la noche del 5 de julio, en una gala que tendrá lugar en el Teatro Mella, en La Habana, como parte del programa del XXIV Festival Nacional del Humor Aquelarre.

En la cita, celebrada en el Centro Cultural Plaza, Quiñones informó que el evento, a celebrarse del 1 al 8 de julio, presentará alrededor de 16 obras de estreno.

Según el destacado humorista, en la gala se hará entrega del reconocimiento Humor a quien humor merece, a personas e instituciones que hayan colaborado con el género en el país.

