Otorgan premio en Holguín por Día del Teatro

Holguín, Cuba. – Fernando Gil Arias, actor, director e instructor del Teatro Guiñol de Holguín fue investido, en esa capital provincial, con el Premio Alberto Dávalos, por una vida dedicada a las Artes Escénicas.

En el Día Internacional del Teatro, el coliseo Raúl Camayd del Teatro Comandante Eddy Suñol acogió la ceremonia de otorgamiento del lauro, concedido por un jurado que presidió el coreógrafo Alejandro Millán.

Tambièn fueron nominadas la bailarina y coreógrafa de la compañía Codanza, Vianky González Miranda, y Dulce Rodríguez Palomo, cantante, actriz y directora artística del Teatro Lírico Rodrigo Prats, así como el actor, atrezzista y director del grupo Rompetacones Armando Vielza Barrabia.

Integraron la nómina, ademàs, por el premio de artes escénicas, en Holguín, el dramaturgo y actor Yunior García Aguilera, de Trébol Teatro, y el diseñador del Guiñol, Karel Maldonado O´Ryan.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.