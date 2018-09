Orquesta del Sol de Japón, sigue tendiendo puentes con su música

La orquesta del Sol, de Japón, realizará en octubre próximo el Tour México, Cuba, República Dominicana dedicado a los 40 años de la agrupación, confirmó Azusa Morimura, productora del espectáculo.

La gira también festejará el 120 aniversario de la migración japonesa a Cuba y el 130 de las relaciones diplomáticas México-Japón, añadió vía electrónica.

De acuerdo con el programa, el sábado 20 de octubre la orquesta del Sol, la primera agrupación de salsa de Japón, hará, junto a Chica Boom, gala de su música en la explanada del ayuntamiento de Yautepec, en el estado de Morelos.

Detalló que luego de esa escala, viajarán a Cuba y el 24 darán un concierto con los Muñequitos de Matanzas, en la provincia de igual nombre y el jueves 25 de octubre se presentarán en el capitalino teatro Mella.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.