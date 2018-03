Orishas en gran cierre de Festival de Música del Mundo

La Habana, Cuba.- El esperado regreso del grupo de hip hop Orishas tendrá lugar al filo de la medianoche en el Parque Almendares, como epílogo del Festival Havana World Music, que en su quinta edición ha congregado a una veintena de bandas.

Yotuel Romero, vocalista, compositor y productor, anticipó que interpretarán varios temas de su más reciente disco, titulado Gourmet para aludir a la exquisitez con que han trabajado en su elaboración a fin de recolocar a la música urbana cubana en los planos estelares.

La misión de Orishas -declaró- es asimilar toda la influencia de los grandes virtuosos de la música popular cubana, con su enorme riqueza, para fusionar el rap con el punto guajiro, el son, la rumba, la conga.

El cartel de este sábado en el Havana World Music anuncia además a Marinah -ex cantante de la banda catalana Ojos de Brujo-; y el grupo Gato Preto, con músicos de raíces africanas.

