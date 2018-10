Organizan Festival de Cine de Gibara

El Festival Internacional de Cine de Gibara, en Holguín, mantiene abierta la convocatoria para la 15 edición del evento, presidido por el actor Jorge Perugorría.

Los organizadores de la muestra, a celebrarse en el verano de 2019, convocaron a toda la producción cinematográfica y audiovisual para la presentación de sus propuestas en las secciones del concurso.

Pueden participar obras audiovisuales en idioma original, con subtítulos en español cuyo término abarque desde 2017 hasta la fecha, algunas de las categorías son Largometraje de ficción, Cortometraje documental y Guiones inéditos.

Integrarán el jurado relevantes figuras nacionales e internacionales del cine y la cultura quienes otorgarán un Premio Lucía, inspirado en la icónica cinta de Humberto Solás- en cada sección competitiva.

