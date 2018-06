Opus Habana: una mirada a los orígenes de la Villa

El número 52 de la revista Opus Habana se presentará a las 10 de la mañana en la calle de madera de la Plaza de Armas, frente al Museo de la Ciudad, antiguo Palacio de los Capitanes Generales.

En homenaje al bicentenario de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro habrá después una peregrinación hasta El Templete, que atesora 3 óleos del artista francés Juan Bautista Vermay, director fundador de dicha institución docente.

El primer cabildo -una pintura de 1826- se reproduce en portada de la revista, cuyo contenido abunda en la historia de la edificación conmemorativa del acto de refundación definitiva de la villa de San Cristóbal de La Habana.

Opus Habana también dedica materiales al Obispo Espada; a la Quinta de los Molinos y a las locomotoras de vapor que constituyen un valioso exponente del patrimonio industrial.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.