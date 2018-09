Olga Tañón grabó en La Habana nuevo video clip

La cantante puertorriqueña Olga Tañón concluyó en Cuba la grabación de su más reciente videoclip, en el cual acompaña al merenguero dominicano Gabriel Ramírez Pagán.

La filmación del videoclip junto a Ramírez Pagán se realizó en el habanero Teatro América, y contó con el apoyo de las compañías cubanas de baile Revolution y Paso a Paso.

Con 2 premios Grammy y 3 Latin Grammy, Tañón ha grabado en Cuba sus videos Vivo la vida, realizado por el músico X Alfonso, y Tú eres la razón, con el grupo Qva Libre y el cantante Descemer Bueno.

Dueña de un repertorio que incluye merengue y otros ritmos latinos, la intérprete puertorriqueña llegó a la Mayor de las Antillas para afianzar un nexo de trabajo con el cantautor y productor Rodríguez Pagán, al que la crítica considera la nueva promesa del merengue en República Dominicana.

