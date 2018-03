Obra de Osvaldo Doimeadiós bien acogida en Guantánamo

Guantánamo, Cuba.- Luego de un exitoso inicio de año con una Cruzada Teatral por las montañas y una temporada del humor, las artes escénicas en Guantánamo ofrecen otra excelente propuesta, cuatro funciones dirigidas con el rigor de Osvaldo Doimeadiós, uno de los mejores actores cubanos.

El Teatro Provincial de Guiñol descorrió sus telones este martes y miércoles con el espectáculo humorístico La cita, Premio de Guión Aquelarre 2017, donde el polifacético artista dirige a las jóvenes Venecia Feria y Andrea Doimeadiós, esta última a cargo del texto

de la pieza.

En la copada sala, la buena acogida se tradujo en risas y aplausos durante los siete sketchs de la obra, que en abril del pasado año se estrenó con éxito en el capitalino Teatro Bertolt Brecht.

Los espectadores guantanameros manifestaron su satisfacción con La cita, donde el chiste más explícito se une al humor elegante.

