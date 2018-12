Numerosas presentaciones de la Academia de Canto Mariana de Gonitch

Los integrantes de la Academia Nacional de Canto Mariana de Gonitch realizaron más de 250 presentaciones durante el presente año, en importantes actos políticos y culturales.

Hugo Oslé, director artístico de la compañía, destacó el esfuerzo realizado por los noveles intérpretes para cumplir con tan amplio programa sin contar con las condiciones requeridas para su materialización.

Entre las actividades realizadas sobresalen los conciertos especiales, que fueron dedicados a la memoria de Fidel Castro Ruz, Vilma Espín Guillois y Celia Sánchez Manduley, en ocasión de los aniversarios de sus desapariciones físicas.

Esta compañía, que lleva el nombre de Mariana de Gonitch, soprano dramática y pedagoga rusa de renombre internacional, acumula una década de fructífera labor en la preparación de jóvenes talentos desde su fundación en el 2008.

