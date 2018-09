Nuevo evento para jóvenes radialistas

El evento de radio joven Punto Cero, iniciativa de la Asociación Hermanos Saíz en Guantánamo, ahora junto a la Dirección Provincial de Radio, se dedica al III Congreso de la Asociación y al aniversario 81 de la emisora CMKS.

La cita abarca conferencias, talleres, paneles, presentación de multimedias, transmisión en vivo de programa de la institución, análisis de productos radiofónicos, y la selección y escucha de una muestra NO competitiva de trabajos presentados.

El evento se prestigia con la presencia del Doctor en Ciencias Enrique Pérez, periodista y profesor de la Universidad de Oriente, y los realizadores Yuri Betancourt y Michel Pérez.

Dayana Mesa, miembro de la sección de audiovisuales, expresó que uno de los propósitos por los que se gesta Punto Cero es para generar el intercambio de ideas, experiencias y propuestas que contribuyan a renovar o contextualizar las maneras de hacer radio.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.