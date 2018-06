Nueva York acoge a José Martí en el Salón de la Fama

La Habana, Cuba. – Medios de prensa internacionales refieren que el líder político y figura literaria esencial de Cuba e Iberoamérica, José Martí, fue nombrado miembro del Salón de la Fama de Escritores de Nueva York.

La propuesta ha sido impulsada en los últimos tiempos por Esther Allen, estudiosa y traductora de la obra del Apóstol de la Independencia cubana, así como también por la historiadora cubanoamericana Ada Ferrer, de New York University.

El Salón de la Fama de Escritores de Nueva York es un proyecto del Empire State Center for the Book que concede anualmente membresías a varios escritores, vivos o muertos, que hayan marcado la historia cultural de esa gran ciudad.

Algunos de los miembros más célebres son Walt Whitman, Herman Melville, Washington Irving, Henry James, Edith Wharton, Elizabeth Bishop, Marianne Moore, y Mary McCarthy, entre otras celebridades.

