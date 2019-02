Nueva producción de la EGREM pondrá a bailar a Cuba

Alexander Abreu, Alain Pérez y Mayito Rivera, tres grandes de la música popular bailable en Cuba, unirán su talento en una nueva producción discográfica, que saldrá a la luz bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales.

A romper el coco, será el título del fonograma que se anuncia como histórico, no solo por el protagonismo de esas tres significativas voces, sino porque constituirá un homenaje a los grandes conjuntos musicales del país.

El material comenzará a grabarse el 5 de marzo en los Estudios Siboney, de Santiago de Cuba, y en los Estudios de 18, en La Habana, e incluye temas de autores legendarios como Arsenio Rodríguez y Rafael Cueto, así como de otros creadores de la talla de Adalberto Álvarez y Enrique Bonne.

Alden González, Geovanis Alcántara, y el propio Alain Pérez, asumirán la producción de este disco, que contará con importantes artistas invitados.

