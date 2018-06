Novedades en la danza para el Cuballet

La Habana, Cuba.- El Centro de Promoción de la Danza, PRODANZA, anunció este lunes que llevará, al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el ballet La Bella durmiente del bosque, desde el 27 hasta el 29 de julio, como parte del Cuballet 2018.

Como novedad para esta edición, Alonso informó que se tiene prevista la participación, en el rol de la princesa Aurora, de Carlos Caballero, bailarín cubano que se desempeña en la compañía estadounidense Les Ballets Trockadero de Monte Carlo.

Los organizadores del Cuballet expusieron que, este año, el evento acogerá también un taller coreográfico destinado a incentivar la creatividad de bailarines y coreógrafos, quienes tendrán hasta el 2 de julio para presentar sus proyectos.

Para el 14 de julio anunciaron una primera selección de los concursantes, decidida por un jurado de destacados metres y coreógrafos de PRODANZA.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.