Nominados a Premio Nacional de Conservación y Restauración

La Habana, Cuba. – El próximo día 26 de abril, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, institución Monumento Nacional, se otorgará el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, entre 18 propuestas en total.

Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Nacional, recordó que ese reconocimiento se entrega desde hace 16 años en el contexto de las celebraciones por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que esta vez tendrá el lema de Patrimonio para las generaciones.

Entre los ocho nominados en categoría de Conservación están la Casa Natal de Calixto García, el Museo del Segundo Frente, el hotel Hanabanilla y la sede de la Casa de la Música de Artemisa.

En Restauración se incluyen el batey Jaronú, la Comandancia de La Plata, la Catedral de Santiago de Cuba, la Casa Natal de Isabel Rubio y el Castillo de las Nubes en Soroa.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.