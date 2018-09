Nominados artistas cubanos al Premio Lunas, de México

Danza Contemporánea de Cuba y la Diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, han sido nominados a la XVI edición de los Premios Lunas, del Auditorio Nacional de México, por espectáculos en vivo más sobresalientes.

La compañía de la danza cubana compite en el apartado Espectáculo Clásico, por su participación en Carmina Burana, con coreografía de George Céspedes, y por el que conquistó ese lauro en el año 2009.

Danza Contemporánea de Cuba estrenará el próximo 7 de noviembre para el Auditorio Nacional de México Requiem, de Mozart, una nueva pieza monumental también con coreografía de Céspedes.

Omara Portuondo está nominada en la categoría Música Tradicional por su presentación junto al cantaor flamenco Diego El Cigala; la cantante cubana ha obtenido ese galardón junto al Buena Vista Social Club en tres ocasiones, y como solista dos.

