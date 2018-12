Niños tuneros cantarán a la Patria

La compañía infantil Los Aztecas del Balcón, de Las Tunas, celebrará su quinto aniversario el sábado, con el concierto Canto a mi Patria, dedicado a los 60 años de la Revolución.

El gestor del proyecto, Adalberto Garcés Viamontes, dijo que los niños interpretarán canciones de Cuba y de México en la Plaza Cultural, en tanto los apoyan varios organismos para festejar el cumpleaños con una piñata gigante y otras iniciativas.

Los Aztecas del Balcón han ido a provincias vecinas, los 8 municipios tuneros y a actividades de Educación, las FAR, el MININT, la Agricultura y la Dirección de Cultura, las cuales han contribuido a desarrollar el talento natural de más de 40 niños, atraídos por la música mexicana.

Entre esos exponentes está la joven Roxana Rodríguez, quien se inició en el proyecto, y luego de resultar finalista de Sonando en Cuba continúa su carrera en la música.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.