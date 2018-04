Música con sabor a Piña Colada

Ciego de Ávila, Cuba.- El Festival Piña Colada sube los telones en la provincia central de Ciego de Ávila, desde este miércoles y hasta el domingo 8 de abril.

Música y juventud son los pilares de la XV edición del evento nacional, que surgió para promover la vanguardia musical cubana, defender las raíces de nuestra cultura y promocionar el quehacer artístico de las generaciones más jóvenes.

Aunque su cuartel principal es en el centro del país, el Piña Colada atrapa a intérpretes y agrupaciones de toda Cuba y también del ámbito internacional, y la buena música es el pretexto para cuatro días de fiesta y la pluralidad de géneros una característica del certamen.

En esta ocasión, el cantante, compositor y director del Talismán, Arnaldo Rodríguez, quien preside el encuentro, aseguró a los medios que ya han confirmado la participación de artistas de Oriente, Centro y Occidente del país.

