Museología y Sociedad, para conocer mejor a Matanzas

Investigadores de 6 provincias de Cuba coinciden en Matanzas, en ocasión del VI Taller Museología y Sociedad, previsto hasta el día 21, para propiciar el intercambio de experiencias y conocer mejor los valores patrimoniales de esta ciudad.

A la urbe de ríos y puentes se dedica el evento que reúne a estudiosos procedentes de Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y la anfitriona Matanzas, afirmó Bielka Cantillo, directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

Los participantes tienen la posibilidad de constatar el proceso de reanimación que se acomete en el Centro Histórico de la Ciudad de Matanzas, Monumento Nacional.

Este martes se realizará el proceso de acreditación, y en la noche se prevé que delegados e invitados visiten el Museo Farmacéutico donde se expondrá una investigación realizada en ese sitio, adelantó Cantillo.

