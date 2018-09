Muestra pictórica por cumpleaños de Radio Victoria

El colectivo de la emisora provincial Radio Victoria recibirá el agasajo esta noche en el teatro Tunas con una gala por cumplirse este jueves 65 años de la primera trasmisión.

Exponentes del talento local ofrecen la actividad, a la cual precedió la apertura de la muestra Rumores desde el verde, que en la recepción de la emisora exhibe obras del artista de la plástica Carlos Víctor Gutiérrez Sánchez

Con técnica de acrílico sobre lienzo refleja el autor la vida de los campos tuneros, dando un especial realce a quienes se dedican a trabajar la tierra, en piezas como Homenaje a Río Mayarí, Camino a casa, La Guarandinga, Paisaje con Caballo y Camino vecinal

El color de la campiña es el que representa a Radio Victoria, y rinde homenaje al programa Rumores del Hórmigo por ser uno de los fundadores, cuya audiencia se mantiene como una fiel seguidora de sus emisiones.

