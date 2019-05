Muestra personal de Michel Mirabal propone una mirada a la cubanidad

Bajo el título Testimonios Cómplices, el artista Michel Mirabal muestra aspectos esenciales de la nacionalidad cubana con un recorrido por todas las series de artes plásticas en las que ha trabajado.

La muestra, que se inserta en la XIII Bienal de La Habana, está a disposición del público en la Galería de la finca Calunga, sitio recientemente inaugurado por el artista.

En esta exposición, traté de adaptar las 7 series que he realizado, se pueden ver las banderas, un tema recurrente y de los más reconocidos, las manos, las calles de La Habana, los interiores de los solares, y la recientemente concluida titulada Atardeceres en Calunga, refirió Mirabal.

Según explicó el artista, la finca junto con su galería, montañas, mar y espacios recreativos, constituye una celebración de la cubanidad, de nuestra capacidad para enfrentar las dificultades y construir la belleza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.