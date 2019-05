Muestra de Alemania y Cuba celebra Día Internacional de los Museos

La exhibición transitoria Islas del tesoro verde, colaboración entre el Jardín Botánico de Berlín, Alemania y el Jardín Botánico Nacional de Cuba, celebra hoy el Día Internacional de los Museos.

Bajo el tema Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición, Cuba se suma a las celebraciones creadas por iniciativa del Consejo Internacional de Museos.

Existe una programación destinada a concientizar a la sociedad cubana y foránea a proteger esas instalaciones, teniendo entre las acciones previstas el encuentro El museo en la calle, intercambio de especialistas con visitantes y transeúntes, además de la cancelación de sello postal en la Universidad de La Habana.

El Día Internacional de los Museos se dedica este año a la apertura de exhibiciones del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba y al aniversario 500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

