Muere legendario ídolo de la canción francesa

El cantante Charles Aznavour murió hoy a los 94 años de edad en el sur de Francia, y su partida generó una vorágine de reacciones de dolor ante lo que muchos consideran una pérdida inmensa, refiere Prensa Latina.

Reconocido como una de las voces más representativas de la nación gala y embajador de la canción francesa, el también compositor y actor de origen armenio, se mantenía activo y acababa de regresar de una gira por Japón.

En su cuenta de la red social Twitter, el expresidente Francois Hollande publicó: él cantó en todas las ciudades del mundo, por el amor y por la libertad. Charles Aznavour acaba de decir adiós, pero estará siempre sobre la escena.

La cantante Line Renaud, declaró que Aznavour escribió las más bellas canciones de amor; el artista Benjamin Biolay lo calificó de un guía, un maestro, y colegas de profesión resaltaron que su música trascendió idiomas y fronteras.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.