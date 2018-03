Mostrarán tradiciones en Semana de la Cultura cienfueguera

Cienfuegos, Cuba.- Fundada en 1819 por colonos franceses la ciudad de Cienfuegos, otrora villa Fernandina de Jagua, festejará del 16 al 22 de abril la Semana de la Cultura para mostrar sus tradiciones.

La XXXVII edición reflejará lo más representativo de la vida socio-cultural de la urbe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que avala la conservación de sus elementos arquitectónicos y el entorno.

El programa de actividades de la Semana de la Cultura en Cienfuegos expondrá todas las manifestaciones artísticas a través del teatro, la música, las artes plásticas y la literatura, que se extenderán a todos los barrios.

Richard Eleaga, director artístico, expresó que reconocerán a compositores, intérpretes y agrupaciones que divulgan la identidad cubana, la convocatoria de concursos de pintura y platos caseros, entre otros.

