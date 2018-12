Miriam Ramos, más de medio siglo en la música

Este viernes, a las 5 de la tarde en el Museo de la Música, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, entregará el Diploma Artista Emérita a Miriam Ramos por 55 años en la Música.

El Museo, sito en Obrapía entre Bernaza y Villegas, Habana Vieja, se engalana con un concierto de Miriam Ramos, que tendrá invitados a Ulises Hernández y Augusto Blanca.

